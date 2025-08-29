Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Defne Akçakayalıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Defne Akçakayalıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Miami'de hayatını kaybeden 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.08.2025 - 15:57 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerika Birleşik Devletlerinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

        İş adamının kızı hayatını kaybetti
        İş adamının kızı hayatını kaybetti

        İş dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Akçakayalıoğlu ile Zeynep Akçakayalıoğlu, Miami'de bulunan kızları Defne’yi ziyarete gitti. Edinilen bilgiye göre, birlikte plaja giderek denize giren Akçakayalıoğlu ailesi, evlerine döndükten sonra uyudu.

        Sabah saatlerinde genç kızın yatağında hareketsiz yattığını gören annesiyle babası, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

        REKLAM

        Hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından İstanbul’a getirildi.

        Defne Akçakayalıoğlu'nun cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası kılındı.

        ARKADAŞI FENALAŞTI

        Cenazeye; Akçakayalıoğlu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı.

        Defne Akçakayalıoğlu’nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza hemen müdahale bulunarak sakinleştirmeye çalıştı.

        Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Defne Akçakayalıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında