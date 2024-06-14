Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Defne Nur Karataş karnesini alamadı! Büyük acı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!

        Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Defne Nur Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ailesi, gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ordu'da yürekleri yakan kaza, dün saat 17.30'da Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak'ta meydana geldi. Murat G. yönetimindeki otomobil, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş’a (8) çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ailesinin Defne için yaptığı paylaşım yürekleri kavurdu.
        Ailesinin Defne için yaptığı paylaşım yürekleri kavurdu.

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin çocuğu olan Defne'nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ordu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?