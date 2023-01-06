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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü

Defne Samyeli, Mahsun Kırmızıgül’ün 3 Şubat’ta vizyona girecek olan yeni filmi 'Prestij Meselesi' ile 1990’lı yıllara döndü. Samyeli, projede kendini canlandırdı

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  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Mahsun Kırmızıgül, yeni filmi 'Prestij Meselesi'nin kadrosunda, Özcan Deniz ve Haluk Levent ile birlikte çıktıkları ilk televizyon programının sunucusu olan Defne Samyeli’ye de yer verdi.
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

    Filmde kendisini canlandıran Defne Samyeli, 1990’lı yıllara döndü. Film setinde Kırmızıgül ile birlikte anılara yolculuk ettiklerini belirten Samyeli, kendisi için çok anlamlı bir rol olduğunu ve nostalji yaşadığını dile getirdi.
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    "ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

    Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, daha önce 'Prestij Meselesi' filminin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bu bir otobiyografi filmi. Hem benim yaşantımdan kesitler var hem sevdiğim dostlarımın yaşantılarından... En önemlisi de ülkenin dört bir yanından bizleri bulan, bizlerle yol yürüyen bir yıldız avcısının, Hilmi Topaloğlu'nun hayatını anlatıyor. Biz ona çok şey borçluyuz. Onunla tanışmamız ve yan yana gelmemiz tamamen kader" demişti.
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    "BU FİLMİ O İKİ KELİME İÇİN YAPTIM"

    Mahsun Kırmızıgül, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda 9 yılının geçtiğini vurgulayarak, şunları aktarmıştı:

    Hilmi Topaloğlu'yla Unkapanı'ndaki basamaklarda tanıştım. O günü hayatımın sonuna kadar hiç unutmayacağım. Geçmişte yaptığım kasetler kötüydü, satılmamıştı. Tüm umudu kaybetmiştim. Tam o esnada Hilmi Topaloğlu, beni o basamaklarda durdurup, 'Sen Mahsun Kırmızıgül müsün?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince, 'Sen bir starsın.' demişti bana. Bugün bu filmi o iki kelime için yaptım.
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    "ZORLANMADIM"

    Senaryo gerçeklere dayalı olduğu için filmin samimi olduğuna işaret eden Mahsun Kırmızıgül, "Bu Tanrı'nın yazdığı bir senaryo aslında. Benim kalem oynattığım yer çok azdır. Bir ya da iki yerde kurmaca var. Geneli gerçek hikayelere dayandığı için çok zorlanmadım" ifadelerini kullanmıştı.

    'Prestij Meselesi'nde rol alan diğer oyuncular şöyle; 
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Eser Yenenler, Mahsun Kırmızıgül, Engin Hepileri, Erkan Petekkaya
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Mahsun Kırmızıgül, Murat Han
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Meral Çetinkaya
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Celil Nalçakan
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Nursel Köse
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Erdal Özyağcılar
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Melek Baykal
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Zafer Ergin
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Ali Sürmeli
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Erkan Petekkaya
  • Defne Samyeli, 1990'lı yıllara döndü! 'Prestij Meselesi...' - Magazin haberleri

    Celil Nalçakan

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