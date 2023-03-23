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Haberler Müzik Defne Samyeli'den yeni şarkı - Magazin haberleri
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Defne Samyeli'den yeni şarkı

Defne Samyeli, düzenlemesi Çağrı Telkıvıran’a ait 'Kimse Sen Değil Ki' adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturdu

Defne Samyeli'den yeni şarkı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Art arda projelerini yayınlamaya devam edecek olan Defne Samyeli, 'Kimse Sen Değil Ki' şarkısıyla ilgili, "Hepimizin hayatında derin izler bırakmış, artık hayatımızın bir parçası olmayan ama türlü nedenlerle yeri de dolmayan insanlar vardır. Bence sözleriyle o ‘Acaba’ları, ‘Başka türlü olsaydı ne olurdu?’ları çok sade ve gerçek bir şekilde sorgulatan aslında hüzünlü bir itiraf şarkısı 'Kimse Sen Değil Ki...' Bu duyguları ziyaret eden herkesin kalbinde ve kulağında yeri olacağına inandığım şarkımın yolu açık olsun" dedi.

Samyeli, Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Defne Samyeli, şarkının ruhuna uygun olarak duygu odaklı ve sade bir klip çalışması yaptıklarını da ifade etti.

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