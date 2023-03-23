Defne Samyeli'den yeni şarkı

Art arda projelerini yayınlamaya devam edecek olan Defne Samyeli, 'Kimse Sen Değil Ki' şarkısıyla ilgili, "Hepimizin hayatında derin izler bırakmış, artık hayatımızın bir parçası olmayan ama türlü nedenlerle yeri de dolmayan insanlar vardır. Bence sözleriyle o ‘Acaba’ları, ‘Başka türlü olsaydı ne olurdu?’ları çok sade ve gerçek bir şekilde sorgulatan aslında hüzünlü bir itiraf şarkısı 'Kimse Sen Değil Ki...' Bu duyguları ziyaret eden herkesin kalbinde ve kulağında yeri olacağına inandığım şarkımın yolu açık olsun" dedi.