Akdeniz iklimine özgü yetişen Akdeniz defnesi, ağaç türü kendine has kokusuna sahiptir. Alternatif tıpta kullanılan ağacın yaprakları Türkiye ihracatında büyük paya sahiptir. Ağacın gövdesinin alt kısmı gri üst kısımları ise yeşil renktedir. Yaprak kısımlarından etrafa koku yayılır. Bu yaprakların en büyük düşmanı yaprak biti denilen bir böcek türüdür. Ülkemizde defne yaprağı kurutularak yemeklerde ve şerbet yapımlarında kullanılır. Faklı bir tat veren defne yaprağı salça yapımında da tercih edilir. Süs bitkisi olarak evlerde de yetiştirilen defne yaprağı, soğuk havaya karşı oldukça duyarlıdır. İçeriğindeki yağ maddelerinin de uçucu özelliğinden dolayı yemeklerde kullanılan sağlıklı yağlar arasında yer alır. Defne yaprağı antioksidan, analjezik, antienflamatuar ve antikonvulsant özelliklerine sahiptir. Özellikle kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, krem, sabun ve şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinde ham maddesidir. Antik Yunan'da yaz kış hem yeşil kaldığından ölümsüzlük iksiri olarak görülür. Bu yüzden her şeyde kullanılırmış. Bu yapraklar, vitamin, bakır, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum ve manganez açısından son derece zengindir.

Defne Yaprağının İçinde Bulunan Vitaminler Ve Mineraller Nelerdir?

100 g defne yaprağında aşağıdakiler bulunur:

Su: 5.44 g

Enerji: 313 kcal

Protein: 7,61 mg

Toplam yağ: 8,36 g

Karbonhidrat: 74,97 g

Lif: 26,3 g

Kalsiyum: 834 mg

Demir: 43 mg

Magnezyum: 120 mg

Fosfor: 113 mg

Potasyum: 529 mg

Sodyum: 23 mg

Çinko: 3,7 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 46,5 mg

Tiamin: 0,01 mg

Riboflavin: 0,42 mg

Niasin: 2,01 mg

B-6 Vitamini: 1,74 mg

Folat, DFE: 180 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 309 µg

A Vitamini, İÜ: 6185 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 2,28 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1,64 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 2,29 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Defne Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Sindirimi Geliştirir: Defne yapraklarının gastrointestinal sistem üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olduğu, hem idrar söktürücü bir idrar söktürücü olarak idrara çıkmayı teşvik ettiği, hem de vücudun toksisitesini azalttığı ve ayrıca toksik bir şey tüketildiğinde kusturmayı (emetik olarak) teşvik ettiği düşünülmektedir. Ayrıca, defne yapraklarında bulunan organik bileşikler, mide rahatsızlıklarını gidermek, irritabl bağırsak sendromunu (IBS) yatıştırmak ve hatta Çölyak hastalığı semptomlarını azaltmak için çok etkilidir. Modern beslenmede daha karmaşık proteinlerin bazılarının sindirimi zor olabilir, ancak defne yapraklarında bulunan eşsiz enzimler, verimli sindirim ve besin alımını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Defne yapraklarının gastrointestinal sistem üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olduğu, hem idrar söktürücü bir idrar söktürücü olarak idrara çıkmayı teşvik ettiği, hem de vücudun toksisitesini azalttığı ve ayrıca toksik bir şey tüketildiğinde kusturmayı (emetik olarak) teşvik ettiği düşünülmektedir. Ayrıca, defne yapraklarında bulunan organik bileşikler, mide rahatsızlıklarını gidermek, irritabl bağırsak sendromunu (IBS) yatıştırmak ve hatta Çölyak hastalığı semptomlarını azaltmak için çok etkilidir. Modern beslenmede daha karmaşık proteinlerin bazılarının sindirimi zor olabilir, ancak defne yapraklarında bulunan eşsiz enzimler, verimli sindirim ve besin alımını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Kalbi Korur: Kafeik asit ve rutin, defne yaprağında bulunan ve kalbi kuvvetlendiren önemli organik bileşiklerdir. Rutin kalpteki ve uzuvlardaki kapiler duvarları güçlendirirken, kafeik asit kötü (LDL) kolesterolün dolaşım sisteminden atılmasını sağlar.

Kafeik asit ve rutin, defne yaprağında bulunan ve kalbi kuvvetlendiren önemli organik bileşiklerdir. Rutin kalpteki ve uzuvlardaki kapiler duvarları güçlendirirken, kafeik asit kötü (LDL) kolesterolün dolaşım sisteminden atılmasını sağlar. Ağrıları Hafifletir: Defne yaprağının esansiyel yağı burkulma, artrit ve romatizma ağrısını hafifletir. Defne yaprağı ayrıca, migren ve baş ağrıları için rahatlama sağlar.

Defne yaprağının esansiyel yağı burkulma, artrit ve romatizma ağrısını hafifletir. Defne yaprağı ayrıca, migren ve baş ağrıları için rahatlama sağlar. Diyabet: Defne yaprakları kandaki glikoz, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşmesine yardımcı olduğu için, tip 2 diyabet tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Yaprakların maksimum sonuç için 30 gün boyunca kullanılması tavsiye edilir.

Defne yaprakları kandaki glikoz, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşmesine yardımcı olduğu için, tip 2 diyabet tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Yaprakların maksimum sonuç için 30 gün boyunca kullanılması tavsiye edilir. Solunum Hastalıklarında Etkili: Defne yaprakları güçlü antibakteriyel özellikler gösterir. Defne yaprağı yağı bir merheme karıştırılıp göğse uygulanırsa çeşitli solunum hastalıklarını dindirir. Aromaterapide ise defne yaprağı buharı solunması balgamları gevşetir ve solunum yolundaki tehlikeli bakterileri öldürür. Ayrıca soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyonlara karşı etkilidir. Defne yaprağı üst solunum yolları hastalıkları için çayı yapılarak tüketilir. Yüksek analjezik özelliği olan defne yaprağı boğaz enfeksiyonuna neden olan hücreleri azaltır. Balgam söktürücü etkisi ile boğazları temizler. Bir bardak suyun içine 2 defne yaprağı atıp 5 dakika kaynatın. 1 dakika bekledikten sonra süzüp içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyip tüketiniz.

Defne yaprakları güçlü antibakteriyel özellikler gösterir. Defne yaprağı yağı bir merheme karıştırılıp göğse uygulanırsa çeşitli solunum hastalıklarını dindirir. Aromaterapide ise defne yaprağı buharı solunması balgamları gevşetir ve solunum yolundaki tehlikeli bakterileri öldürür. Ayrıca soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyonlara karşı etkilidir. Defne yaprağı üst solunum yolları hastalıkları için çayı yapılarak tüketilir. Yüksek analjezik özelliği olan defne yaprağı boğaz enfeksiyonuna neden olan hücreleri azaltır. Balgam söktürücü etkisi ile boğazları temizler. Bir bardak suyun içine 2 defne yaprağı atıp 5 dakika kaynatın. 1 dakika bekledikten sonra süzüp içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyip tüketiniz. Güçlü Saçlar: Saç köklerinin sağlığını iyileştirmek ve kepeklenmeyi ortadan kaldırmak için, demlenmiş defne yapraklarından yapılan bir durulama kepek tedavisinde etkilidir. Defne yaprağı çayı saç dökülmesi için harika bir ilaç olarak kabul edilir. Defne yapraklarındaki kimyasal maddeler ve uçucu bileşenler kuru cilt ve kepek oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Saç köklerinin sağlığını iyileştirmek ve kepeklenmeyi ortadan kaldırmak için, demlenmiş defne yapraklarından yapılan bir durulama kepek tedavisinde etkilidir. Defne yaprağı çayı saç dökülmesi için harika bir ilaç olarak kabul edilir. Defne yapraklarındaki kimyasal maddeler ve uçucu bileşenler kuru cilt ve kepek oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Kanserle Savaşır: Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda, defne yapraklarının meme kanseri ile mücadelede yararlı bir araç olabileceğini buldu. Erken sonuçlar, defne yaprağının meme kanseri tedavisi için potansiyel bir doğal ajan olabileceğini göstermektedir. Bir başka çalışma, defne yapraklarının kolorektakl kanseri ile mücadelede yardımcı olabileceğini göstermektedir. Defne yaprağı ekstraktları kolon kanseri hücrelerinin büyümesini önemli ölçüde yavaşlattı.