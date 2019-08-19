Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobilDeğeri anlaşılamadı

Yanlış anlaşılma 'en pahalı Porsche'in satışını iptal ettirdi

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz gün ABD'de düzenlenen bir açık artırmada satışa çıkan 1939 model Porsche Type 64, dünyanın en pahalı Porsche'ı olma unvanını kıl payı kaçırdı. Müzayedede ilk teklif olan 13 milyon doların 30 milyon dolar şeklinde anlaşılması ile başlayan hata serisi, son teklif olan 17 milyon doların da 70 milyon dolar olarak katılımcılara duyurulması ile devam edince, aracın satışı iptal edildi. Böylece, Type 64, 'en pahalı Porsche' unvanını daha önce 14 milyon dolara satılan Porsche 917'in elinden şimdilik alamamış oldu. Açık artırma bir sonraki tarihe ertelenirken, uzmanlar otomobilin 20-25 milyon dolara alıcı bulabileceğini belirtiyor. Otomotiv tarihinde önemli bir yeri olan Type 64, Porsche 356 ve 911 gibi modellerin atası olarak biliniyor

Porsche

Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche'nin şirketini kurmadan önce ürettiği arkadan itişli spor otomobil Type 64, bugüne kadar satılan en pahalı Porsche unvanını elinden kaçırdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir açık artırmada satışa çıkan otomobilin yaklaşık 20 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu.

Fakat, müzayede fiyat bir anda 70 milyon dolara yükseldi. İşin ilginç tarafı, söz konusu rakamın hiç bir katılımcı tarafından telaffuz edilmemiş olmasıydı.

EN DEĞERLİ PORSCHE OLACAKTI

İşin aslı ise çok geçmeden anlaşıldı. Buna göre, katılımcılardan biri Type 64'e 13 milyon dolar teklif etti. İngilizcede "thirteen" şeklinde telaffuz edilen 13 rakamı ise, 30 anlamında gelen "thirty" şeklinde anlaşılınca ortalık karıştı.

Böylece söz konusu teklif müzayede salonundaki ekrana 30 milyon dolar şeklinde yansıdı. Bir sonraki teklif olan 14 milyon dolar da ekrana 40 milyon dolar şeklinde yansırken, teklifler 17 milyon dolara geldiğinde ise ekranda yazan rakam 70 milyon dolardı.

Müzayedenin gerçekleştiği RM Sotheby's açık artırma evinin hatayı fark etmesi üzerine ise otomobilin satışı iptal oldu. Böylece, 17 milyon dolara satılamayan Type 64, tarihte en pahalı Porsche unvanını da ucu ucuna kaçırdı.

Öte yandan, eğer Type 64 müzayede salonundaki ekranlara yansıdığı şekilde 70 milyon dolara alıcı bulmuş olsaydı, bugüne kadar bir açık artırmada satılan en pahalı model olacaktı.

SAVAŞ BAŞLAYINCA PROJE RAFA KALKTI

Type 64, Ferdinand Porsche'nin gelecek modelleri için ilham aldığı otomobil olarak biliniyor. Bir anlamda 'erken dönem Porsche' olan otomobil, kendine sonra gelen 356 ve 911 modellerinin atası konumunda.

Nazi Almanyası döneminde üretilen otomobilin, Ferdinand Porsche'nin tasarladığı bir diğer model olan Volkswagen Beetle'a da ilham verdiği kaydediliyor.

Arkadan motorlu bir yarış otomobili olarak üretilen Type 64'te 32 beygir güç üreten bir motor yer alıyor. Eylül 1939'da Berlin-Roma arasında planlanan bir yarış için geliştirilen otomobilin üretimi, Alman ordularının 1 Eylül 1939 günü Polonya'yı işgal etmesinin ardından rafa kaldırıldı.

Bugüne kadar 3 adet üretilen otomobilin ilki, üst düzey bir Nazi subayının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaşanan trafik kazasında kullanılmayacak hale geldi.

İkinci araca ise savaştan sonra Müttefik orduları tarafından el konuldu. Müzayede satışı gerçekleşmeyen üçüncü araç ise bugüne dek Porsche ailesinde kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de satışa çıkıyor
OTOMOBİLTürkiye'de sadece 2 kişide olacak!
2 bin modelin verisini çıkardı
OTOMOBİLOtomobil almak isteyene veri sağlayacak
T-Roc üstünü açtı
OTOMOBİLT-Roc üstünü açtı!
Ar-Ge Merkezi kurdu
OTOMOBİLYeni teknolojileri Ar-Ge'den çıkaracak
Son dakika! Fiyatı dudak uçuklatıyor - haberler
OTOMOBİLBu arabayı sadece 10 kişi satın alabilecek
Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi - haberler
OTOMOBİLOtomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi
Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak
OTOMOBİLYıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu
Son dakika haberi... ABD'deki tek Fransız olacak - haberler
OTOMOBİL30 yıl sonra neden geri dönüyor?
'İkinci el pazarı 6.5 milyon adedi bulur'
OTOMOBİL'İkinci el almanın en uygun zamanı'
Araçları birbirine bağlayacak
OTOMOBİLAraçlara acil çağrı yaptıracak!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X