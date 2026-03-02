Değerli metaller yükselişe geçti! 2 Mart 2026 Gümüş gram fiyatı ne kadar oldu?
ABD-İsrail-İran arasında çıkan savaş, ekonomi piyasalarını da etkilemeye devam ediyor. Tüm dünya tarafından anbean takip edilen saldırıların üçüncü gününe girildi. 2 Mart Pazartesi günü değerli metaller savaşın etkisiyle bir kez daha rekor tazeledi. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mart 2026 Pazartesi gümüş gram fiyatı
ABD-İsrail-İran saldırılarında 3. güne girildi. Dünyanın gözü son gelişmelere odaklanırken, değerli metaller de yaşanan gelişmeler sonrası yükselişe geçti. Altın fiyatları rekor tazelerken, altın onsun fiyatı 5 bin 390 dolar oldu. Peki, gümüş fiyatlarında son durum nedir? İşte, 2 Mart 2026 gümüş gram fiyatı
ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI DEĞERLİ METALLERİ ETKİLEDİ
Değerli metallerde fiyatlamalar, tarife belirsizliği ve ABD-İran hattındaki risklerin güvenli liman talebini desteklemesiyle şekillendi.
Hafta başında altının ons fiyatı, tarife rejimine ilişkin belirsizliklerin artmasıyla güvenli liman talebinden destek buldu. Piyasalarda ABD-İran nükleer görüşmelerinin üçüncü turuna odaklanılması jeopolitik tansiyonun yüksek kalmasına yol açarken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme de altını destekledi.
Bu gelişmelerle altının onsu, 5 bin 264 dolar seviyesini görerek ocak sonundan bu yana en yüksek seviyesini test etti.
Analistler, tarife belirsizliğinin "enflasyon-kanalı" üzerinden faiz patikasını etkileyebileceğini, buna karşın jeopolitik risklerin değerli metallerde fiyatları desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Bunula birlikte, JPMorgan, uzun vadeli altın fiyat beklentisini 4 bin 500 dolara yükseltirken 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini korudu.
Bu gelişmelerle değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 10,9, platinde yüzde 9,5, paladyumda yüzde 2,3 ve altında yüzde 3,6 değer kazandı.
2 MART 2026 PAZARTESİ GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram gümüş fiyatları yeni günde yükselişini sürdürüyor. Gün içinde yüzde 2,15 oranında değer kazanan gram gümüş, 135,43 TL seviyesinden işlem görüyor. Önceki kapanışı 110,38 TL olan gram gümüşün gün içindeki en düşük seviyesi 130,1806 TL, en yüksek seviyesi ise 136,3104 TL olarak kaydedildi.