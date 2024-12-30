Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Deha 15. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizi, yılbaşı öncesi merak uyandıran sahneleriyle heyecanı doruğa çıkardı. 15. bölümde Karga’nın içeri girmesiyle Hakim’in yaşadığını öğrenen Devran bu defa intikamını şansa bırakmaz. İskender’le yeniden ortak bir amaç için bir araya geldiklerinde bu defa onu oyuna getiren Devran olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Deha 15. bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…