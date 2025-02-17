Show TV’nin sevilen dizisi Deha 20. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Aysel her zamanki gibi İskender’in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre’nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 20. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.