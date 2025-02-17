Deha 20. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi Deha, 16 Şubat Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde, Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar. Devran, İskender'in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga'nın izini sürer. Deha 20. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 16 Şubat 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Show TV’nin sevilen dizisi Deha 20. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Aysel her zamanki gibi İskender’in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre’nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 20. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
DEHA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar.
Devran, İskender’in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga’nın izini sürmektedir.
Devran İskender’in desteğiyle altın işinde git gide yükselirken ona güvenmeye başlar.
İskender ise Altay cinayetinden kendini kurtarma planı yaparken yine bir taşla neredeyse üç kuş vurmanın peşindedir.
Aysel her zamanki gibi İskender’in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre’nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.
DEHA SON BÖLÜM İZLE
16 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 20. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.