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        Haberler Bilgi Magazin Deha ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Deha fragmanları

        SHOW TV'nin yeni dizisi Deha ne zaman başlıyor? Deha konusu ve oyuncuları

        Bir baba ve oğlun yüzleşmesini konu olan Deha için geri sayım başladı. SHOW TV'nin yeni dizisi Deha'dan üç tanıtım yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu yapım güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Peki, Deha ne zaman başlıyor, konusu ve oyuncu kadrosu nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:07
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        Umut Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in yazdığı 'Deha' çok yakında seyirci ile buluşacak. Ay Yapım imzalı yeni dizinin kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez gibi güçlü oyuncular yer alacak. Peki, Deha ne zaman başlıyor, konusu ve oyuncu kadrosu nedir? İşte, detaylar...

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        DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Deha, 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak.

        DEHA İLK FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        DEHA 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        DEHA 3. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        DEHA KONUSU NEDİR?

        Deha', biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

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        DEHA KADROSUNDA KİMLER VAR?

        Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

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