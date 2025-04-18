'Deha'nın 27'nci bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 27. bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Devran, İmre’nin gerçekleri itiraf etmesi için uğraşırken İmre, Devran’ın bebekleri olacağını öğrenmesinin şaşkınlığını yaşıyor. Karahan, İmre’ye karşılık Ceylan’ı kaçırırken Devran kardeşi için herkesi karşısına alıyor. Devran’ın ailesini korumak için Gülce’nin evine giden Cesur’a, Boran’ın odasının verilmesi Cesur’u derinden etkilerken Devran’ın karşısında Karahan’ın Ceylan’a silah doğrultması yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor. Patlayan silah ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

REKLAM

Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan yer alıyor.