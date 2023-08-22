Dehşet anı kamerada! 2 baba 2 oğul kaza kurbanı! Manisa'nın Salihli ilçesinde, refüje çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü 44 yaşındaki Adem Yüce ile 20 yaşındaki oğlu Oktay Yüce, 41 yaşındaki Bekir Sarı ve onun oğlu 17 yaşındaki Burak Sarı hayatını kaybetti. Sarı'nın diğer oğlu milli güreşçi 15 yaşındaki Beytullah Sarı´nın da ağır yaralandığı kaza, kameraya yansıdı

Manisa'da kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara E 96 karayolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi.

OTOMOBİL REFÜJE ÇARPIP ALEV ALDI

DHA'da yer alan habere göre Salihli yönünden Kula yönüne giden Adem Yüce yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, alev aldı.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

4 KİŞİ CAN VERDİ, 1'İNİN DURUMU AĞIR

Kazada hayatını kaybeden Adem Yüce.

Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce (44) ile yanındaki oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve onun oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti. Sarı'nın kazada yaralanan ve milli güreşçi olduğu belirtilen diğer oğlu Beytullah Sarı (15) ise Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybeden Oktay Yüce.

Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Bekir Sarı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayatını kaybeden Burak Sarı 17 yaşındaydı.