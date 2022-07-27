Dehşet! Hastane içinde silahlar patladı 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika... Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler içerisinde B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Fotoğraf: İHA

Kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından acil servis bölümüne kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA

Başından yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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