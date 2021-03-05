İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, evinin önünde başından vurularak öldürülen Nebahat Kurt'un (46) katil zanlısı cani koca Emrullah Kurt, olayın ardından kaçtığı Ankara'da gözaltına alınırken, kendini vurdu.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, korkunç olay dün Başakşehir Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Nebahat Kurt, evinin önünde başına silahla ateş edilerek öldürdü. Polis, cinayetin ardından ortadan kaybolan emekli başçavuş Emrullah Kurt'un cinayeti işlediğinden şüphelenerek, çalışma başlattı.

GÖZALTI ESNASINDA KENDİNİ VURDU

Emrullah Kurt'un yakalanması için her yerde çalışmalar sürerken, Ankara polisi gelen ihbar üzerine Emrullah Kurt'un yerini tespit etti. Polis, cinayat zanlısı kocanın yakalanması için hemen harekete geçti. Polisin düzenlediği operasyonda Emrullah Kurt, gözaltına alınacağı esnada kendini vurarak, yaşamına son verdi.