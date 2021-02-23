Semiha da katledildi! Eski sevgili aranıyor 0:00 / 0:00

İHA

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 33 yaşındaki Semiha Peker, işe gitmek için servis beklediği sırada eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş (43) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Turgutlu ilçesinde bulunan bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah 07.00 sıralarında Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önüne gelerek, arkadaşları ile birlikte servisi beklemeye başladı.

Bu sırada, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yalçın Kocataş (43),otomobille gelerek Peker'e tüfekle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Peker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANIN ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Peker'e 3 el ateş ederek öldüren eski arkadaşı Yalçın Kocataş ise, cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Cinayetin ardından çalışma başlatan ve kameraları tek tek inceleyen polis, Kocataş'ın kaçış yönünü tespit etti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatan ekipler, Kocataş'ın kullandığı 45 EL 605 plakalı otomobili Yılmaz Mahallesi Gölmarmara yolu üzerinde park halinde buldu. Kocataş'ın cinayette kullandığı tüfekte otomobilde bulundu.

ÖNLEYİCİ KORUMA KARARI ALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet sonucu hayatını kaybeden Semiha Peker ile katil Yalçın Kocataş'ın Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden oldukları öğrenildi. Semiha Peker'in bir süredir Salihli'de yaşadığı ve Turgutlu ilçesindeki tavuk fabrikasında çalıştığı tespit edildi.

Öte yandan Semiha Peker'in, Yalçın Kocataş hakkında bir süre önce şikâyetçi olarak 'Önleyici Koruma Kararı' aldırdığı belirlendi.