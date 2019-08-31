Dehşetin Dişleri oyuncuları kimler? Dehşetin Dişleri filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında saat 00.15'te yayınlanacak olan Dehşetin Dişleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

DEHŞETİN DİŞLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Damian Walshe-Howling: Luke

Gyton Grantley: Matt

Adrienne Pickering: Suzie

Zoe Naylor: Kate

Kieran Darcy-Smith: Warren

Mark Simpson: Shane

DEHŞETİN DİŞLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kate, kardeşi Matt ve kız arkadaşı Suzie ile birlikte Avustralya’ya Kate’in eski sevgilisi Luke’u görmeye giderler. Luke, onlara bir hafta sürecek bir tekne seyahati teklifi sunar. Plana göre bir haftada Endonezya’ya varacaklardır, fakat Avustralya kıyılarındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde beklenmedik bir sorunla karşılaşırlar. Yelkenlinin salması parçalanır ve alabora olur. Tek şansları teknenin üstünde kalmak ya da en yakın adaya kadar yüzmektir. Bir kişi dışında hepsi adaya yüzmeye karar verirler. Oysa ki büyük bir köpekbalığı tarafından takip edildiklerini bilmemektedirler....