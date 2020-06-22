Şirketten yapılan açıklamada, Çekmeköy-Ömerli’de inşa edilen Dekar Kıyıbahçe projesinde ilk etap teslimlerinin başladığı, ikinci etapta ise teslimlerin aralık ayında yapılacağı belirtildi.

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Dekar Yapı olarak bugüne dek gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde teslimlerimizi zamanında gerçekleştirmeye önem verdik. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) küresel salgınıyla ile mücadelemiz sürerken dahi, iş güvenliğine dair tüm önlemlerimizi en üst seviyede alarak ilk etap teslimlerimizi ev sahiplerimize verdiğimiz sözün arkasında durarak zamanında yapabilmenin önemini ifade etmek isterim.” dedi.

84 ayrı blokta toplam 244 adet bahçeli dubleks evin olduğu projede, 12 ay ödeme olmadan 0.64 faizle teslimlerin yapılacağı açıklandı