"Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

Dele Alli dünkü idmana da katılırken Güneş oyuncusuyla ilgili "Dün 'Yağmur yağdı, Dele Alli gelmedi' dedim. Ne kadar ciddiye aldınız ya. Geç geldiği için ceza aldı. Özel durumu vardı ama ceza durumu ayrı." dedi.