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"Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in önceki gün "Kendisine ulaşamıyoruz" dediği Dele Alli, İngiliz basınında da gündem oldu. Güneş'in açıklamaları sonrası Alli'nin büyük şaşkınlık yaşadığı aktarılırken antrenmana geç kaldığı için ceza çıktı

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  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş'ta önceki günkü antrenmana katılmayan Dele Alli için teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları gündem olmuştu.

     
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    Güneş, "İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz. Telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir." demişti.
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    Dele Alli bu açıklamadan kısa süre sonra "Birçok mesaj aldım. O yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bugün doktor ile görüşmem için izin verdi. Yarın antrenmana dönüyorum." ifadelerini kullandı.

     
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    Dele Alli dünkü idmana da katılırken Güneş oyuncusuyla ilgili "Dün 'Yağmur yağdı, Dele Alli gelmedi' dedim. Ne kadar ciddiye aldınız ya. Geç geldiği için ceza aldı. Özel durumu vardı ama ceza durumu ayrı." dedi.

     
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    Geç geldiği için ceza alan Dele Alli'nin bu durumu İngiliz basınında da gündem oldu.
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    SkySports'ta yer alan habere göre Dele Alli, Şenol Güneş'in sözlerini duyduktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı. 

     
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    Dele Alli'nin Beşiktaş'ta zor günler geçirmeye devam ettiği belirtilen haberde Güneş'in de oyuncuyu planlarında düşünmediği vurgulandı.

     
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    13 maçta 2 gol atabilen Dele, ekim ayında göreve gelen Güneş döneminde ise 4 kez şans buldu.
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    Dele Alli'nin Güneş'in gözünde kredisinin bittiği ifade edilirken sezon bitmeden Everton'a geri dönebileceğine yönelik beklentinin arttığı ifade edildi.
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

    Beşiktaş'ın Everton'dan sezon başında kiraladığı Dele Alli, yıllık 2.2 milyon Euro alıyor.

     
  • "Dele Alli, Şenol Güneş'i duyunca şaşkına döndü!" | Beşiktaş haberleri

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