'Delikanlı'da tüm dengeler altüst oluyor

SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın 2'nci bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

'Delikanlı’nın 2'nci bölümünde; Polisler tarafından kıstırılan ve yaralı halde kaçmayı başaran Yusuf’un içine sürüklendiği karanlık süreç, geri dönüşü olmayan bir yola evrilir. Günümüzde ise güçlü, soğukkanlı ve kontrol sahibi bir adama dönüşen Yusuf; Sarp, Dila ve Hazan’la yeniden karşı karşıya gelir. Özellikle Hazan’la yıllar sonra yaşanan temas, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkarırken Yusuf’un planı perde arkasında işlemeye devam eder.

Geçmişte, sıradan bir hayat sürerken kurulan tuzakla cinayet faili gibi gösterilen Yusuf’un hayatı altüst olur. Gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eden Yusuf, en büyük darbeyi ise en yakınlarından alır ve her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. Günümüzde ise Yusuf’un planı somutlaştıkça dengeler değişir; Sarp’ın işine indirilen büyük darbe gerilimi zirveye taşır. Aile içinde çatışmalar büyürken, Dila’nın Yusuf’la yakınlaşması yeni bir üçgenin fitilini ateşler.

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibinin üstlendiği 'Delikanlı’nın kadrosunda Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule), Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil) ve Devrim Yakut (Zühre) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

'Delikanlı' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!