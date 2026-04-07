SHOW TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı 'Delikanlı', heyecan dolu ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibi’nin üstlendiği kadrosunda; Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal, Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır, Hakan Eksen, Tuana Naz Tiryaki, Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı ve usta isimleriyle ‘Delikanlı’, herkesi ekran başına kilitledi. Diziye dair sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapılırken, #Delikanlı etiketi X’te Türkiye gündeminde 6 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı; başarılı oyuncular da saatlerce konuşulan isimler arasında yer aldı.

'DELİKANLI'NIN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf’un otelde Dila ile karşılaşmasıyla birlikte ikili arasında güçlü bir çekim oluştu. Yusuf, Dila’yı zor bir durumdan kurtararak onun güvenini kazandı. Ardından yaşanan kapkaç olayında da kahraman gibi davranıp çantayı geri getirdi; ancak kısa süre sonra bu olayın Yusuf’un planının bir parçası olduğu ortaya çıktı. Böylece Yusuf’un Dila üzerinden Kızılhan ailesine yaklaşmak istediği ve özellikle Hazan’a dair geçmişten gelen bir hesabı olduğunun ipuçları verildi.

Yusuf ve Dila'nın olaylı tanışması;

Geçmişe dönüldüğünde ise Yusuf’un Hazan’la mutlu bir yuva hayali kurduğu, ancak maddi zorluklar ve Hazan’ın annesi Nazan’ın baskısının bu hayali ciddi şekilde zorladığı görüldü. Hazan, Yusuf’a olan aşkıyla daha iyi bir yaşam isteği arasında kaldı ve bu ikilem giderek büyüdü.

Yusuf, Hazan'ı yeni hayatlarının başlayacağı eve götürdü;

Aynı süreçte Yusuf’un kardeşi Murat’ın yasa dışı işlere bulaşması ve borç batağına sürüklenmesi işleri daha da çıkmaza soktu. Böylece Yusuf, bir yandan ailesini toparlamaya çalışırken diğer yandan ilişkisini ayakta tutmak için mücadele etmek zorunda kaldı. Kırılma noktası ise Hazan’ın Kızılhanlar’ın dünyasına adım atmasıyla oluştu. Açılışta Sarp'la tanışan ve onun yarasına pansuman yapan Hazan, güzelliğiyle dikkatini çekti. Yusuf ise Hazan’ın orada olmasına büyük bir öfke duydu ve bu durum ikili arasında güven krizine dönüşen sert tartışmalara yol açtı. Sarp’ın Hazan’ı kendi hayatına dahil etmek için attığı adımlar ve Hazan’ın bu dünyaya giderek yaklaşması, ilişkideki çatlağı daha da derinleştirdi. Bu sırada Murat’ın Yusuf’un biriktirdiği parayı alması krizi büyüttü.

Hazan ve Sarp'ın birbirlerini gördüğü ilk an;

Murat ve Remzi, Korkut’un yanına gittiğinde ise asıl kabus başladı. Remzi, Murat ve Yusuf’u sırtından bıçaklayarak olayları çıkmaza sürükledi. Yusuf için geri dönülmez bir yolun başlangıcı oldu. Günümüze dönüldüğünde ise dengeler tamamen değişti. Hazan, Sarp’la evli ve lüks bir hayatın içindeyken; Yusuf artık geçmişteki saf halinden uzak, sabırlı ve planlı bir adama dönüştü. Otel açılışıyla birlikte Kızılhanlar’la aynı noktada buluşan Yusuf, Dila üzerinden ailenin içine sızarak kurduğu planı devreye soktu. Böylece herkes farkında olmadan Yusuf’un oyununa dahil oldu ve büyük hesaplaşmanın zemini oluştu.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN HEMEN ARDINDAN İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan tanıtımda Yusuf’un, Sarp’la olan iddialı konuşması dikkat çekerken, Hazan’ın geçmişin acılarıyla yaptığı duygu dolu haykırış izleyiciyi derinden etkiliyor. Yusuf, hayatının altüst olmasıyla birlikte ailesinin de mahvolduğunu gözyaşları içinde anlatırken, onları korumak uğruna kendi canını ortaya koyuyor. Remzi’nin karşısına çıkan Yusuf artık bambaşka biri olduğunu gösterirken, Remzi ve Hazan; Yusuf’un hesap sormaya geldiği gerçeğiyle yüzleşiyor. Eski iki âşığın yeniden yüz yüze geldiği tanıtımda, Dila’nın Yusuf ve Hazan’ı aynı teknede görmesi yeni bölüme dair merakı şimdiden artırıyor. Yayınlanan bölümüyle çok konuşulan Delikanlı, ikinci bölümünde yaşanacak gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

'Delikanlı', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

İşte 'Delikanlı'nın ikinci bölüm tanıtımı;