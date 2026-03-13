Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Delikanlı'nın ilk tanıtımı yayınlandı

        'Delikanlı'nın ilk tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı'nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 23:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Delikanlı'nın ilk tanıtımı yayınlandı

        Şimdiden dikkatleri üzerine çeken OGM Pictures ­­­imzalı 'Delikanlı' dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

        İşte 'Delikanlı'nın ilk tanıtımı;

        Yayınlanan teaserda, Yusuf'un, "Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim" sözleri, dizinin intikam ve heyecan dolu dünyasını gözler önüne seriyor. 'Delikanlı', geçmişin hesaplarıyla örülü bir yolculuğun kapılarını aralıyor ve izleyiciyi hem aşkın hem de intikamın peşinden sürükleyecek unutulmaz bir hikâyeye davet ediyor.

        Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. Çocukluk aşkı Hazan'la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları, saklanan sırlar ve beklenmedik bir aşk, onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

        Dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Delikanlı' yakında SHOW TV'de!

        #Delikanlı
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Ramazan Günlüğü
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
