'Delikanlı'nın üçüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın, heyecanla izlenen bölümünün ardından üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

İşte Delikanlı’nın 3. Bölüm Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda; Yusuf, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için gözünü karartıyor. Sarp ise Yusuf'un karanlık geçmişinin izini sürmeye başlıyor.

REKLAM

Yusuf'un kaçırdığı altınları geri göndermesi ve içinden çıkan not, Sarp'ı sarsarken dengeleri altüst ediyor. Tanıtımın finalinde Miran'ın dönüşüyle büyük bir şok yaşayan Sarp, hikayedeki gerilimi zirveye taşıyor.

'DELİKANLI'NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Geçmişte kurulan büyük bir kumpasla cinayet suçlamasına sürüklenen Yusuf'un hayatını altüst eden planın arkasında Sarp, Remzi ve Korkut'un olduğu ortaya çıktı. Günümüzde güçlenen Yusuf, geçmişle hesaplaşırken Sarp'a altın yüklü tırı kaçırarak büyük bir darbe vurdu.

Hazan'la duygusal bir yüzleşme yaşayan Yusuf'un Dila'ya yakınlaşması dengeleri değiştirirken, Murat'ın itirafı ve oyunun arkasındaki asıl ismin Sarp olduğunun anlaşılması mücadeleyi intikam savaşına dönüştürdü. Finalde Hazan ve Yusuf'un yüzleşmesine Dila’nın dahil olması gerilimi yeni bir kırılma noktasına taşıdı.

'Delikanlı', yeni bölümüyle 20 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.