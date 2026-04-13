        Haberler Televizyon 'Delikanlı'nın üçüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı - Magazin haberleri

        'Delikanlı'nın üçüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Delikanlı', üçüncü bölüm tanıtımıyla heyecanı artırdı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:33
        "Cehennemin en dibinden geliyorum!"

        SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın, heyecanla izlenen bölümünün ardından üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı.

        İşte Delikanlı’nın 3. Bölüm Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda; Yusuf, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için gözünü karartıyor. Sarp ise Yusuf'un karanlık geçmişinin izini sürmeye başlıyor.

        Yusuf'un kaçırdığı altınları geri göndermesi ve içinden çıkan not, Sarp'ı sarsarken dengeleri altüst ediyor. Tanıtımın finalinde Miran'ın dönüşüyle büyük bir şok yaşayan Sarp, hikayedeki gerilimi zirveye taşıyor.

        'DELİKANLI'NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Geçmişte kurulan büyük bir kumpasla cinayet suçlamasına sürüklenen Yusuf'un hayatını altüst eden planın arkasında Sarp, Remzi ve Korkut'un olduğu ortaya çıktı. Günümüzde güçlenen Yusuf, geçmişle hesaplaşırken Sarp'a altın yüklü tırı kaçırarak büyük bir darbe vurdu.

        Hazan'la duygusal bir yüzleşme yaşayan Yusuf'un Dila'ya yakınlaşması dengeleri değiştirirken, Murat'ın itirafı ve oyunun arkasındaki asıl ismin Sarp olduğunun anlaşılması mücadeleyi intikam savaşına dönüştürdü. Finalde Hazan ve Yusuf'un yüzleşmesine Dila’nın dahil olması gerilimi yeni bir kırılma noktasına taşıdı.

        'Delikanlı', yeni bölümüyle 20 Nisan pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yenimahalle'de mobilya fabrikasında yangın

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahele ediliyor.

        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Burak Yılmaz istifa etti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
