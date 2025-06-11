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        DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a çağrı

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Biz DEM Parti olarak meclis tatile girmeden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u tekrar inisiyatife davet ediyoruz. Çok basit bir inisiyatif bu. Ama çok ağır, çok komplike, çok can almış bir meseleyi çözmek için tarihsel bir sorumluluk üstlenecek. O yüzden ciddi bir yaklaşım gerektirir, basit bir yaklaşımla çözülemez." dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:55 Güncelleme: 11.06.2025 - 18:55
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        DEM Parti'den Numan Kurtulmuş'a çağrı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin konuştu.

        Doğan, MYK'ya ilişkin bilgi vermeden önce hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e başsağlığı dileklerini iletti.

        MYK'nın gündeminde ilk sırada yer alan konunun ‘Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kurulması talep edilen komisyon olduğunu söyleyen Doğan, "Mecliste özel yetkilendirilmiş bir komisyonun kurulmasının neden önemli olduğunu anlattık. Şimdi kongre toplandı, bir karar verdi, Öcalan'ın çağrısı var. Peki şimdi ne olacak? Şimdi bu soruya esasında yanıt verebilecek en önemli mekanizma neresi? Böyle bir komisyonun kurulması ve bunun işler bir hale gelmesi" ifadelerini kullandı.

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        NUMAN KURTULMUŞ'A DAVET

        Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmeden komisyonun kurulması gerektiğine dikkati çekerek, "Biz DEM Parti olarak meclis tatile girmeden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u tekrar inisiyatife davet ediyoruz. Çok basit bir inisiyatif bu. Ama çok ağır, çok komplike, çok can almış bir meseleyi çözmek için tarihsel bir sorumluluk üstlenecek. O yüzden ciddi bir yaklaşım gerektirir, basit bir yaklaşımla çözülemez bu mesele diyoruz. Meclis tatile girmeden komisyonu kurabilmek için siyasi partilerin yetkililerini toplayabilir ve siyasetin çok sevdiği deyimle ifade etmek gerekirse bir zirve yapabilir. Komisyonun nasıl işleyeceğine, hangi yasal düzenleme ile oluşturulacağına, nasıl bir hukuki ve siyasi dayanakla hayata geçirileceğine dair bir mutabakat arayışı başlangıç noktası olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

        "Barış ve demokratik toplum çağrısının gereklerini yerine getirmeye hazırlanırken aynı zamanda bilgilendirmeler de yaptıklarını" anlatan Doğan, diğer siyasi partilerin de bu sürece katılmak istediklerini belirtti.

        İMRALI ADASI ZİYARETİ YAPILACAK

        Parti Sözcüsü Doğan, İmralı'ya gideceklerini dile getirerek, "DEM Parti olarak İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu merkez yönetme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak. Yine önümüzdeki günlerde Öcalan'ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel" diye konuştu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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