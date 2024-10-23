DEM Parti Grup Başkan Vekili Temeli: Zamanlaması manidar, provokasyon her tarafından belli

Başkent Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından bir açıklama yapan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli: "Çok üzgünüz, yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii sadece bu olaya bu olay kapsamında bakmamak gerekiyor. Bu ülkede kaç gündür, son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

"ZAMANLAMA MANİDAR, PROVOKASYON HER TARAFINDAN BELLİ OLMAKTADIR"

Temelli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bu tartışmaların çok çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir Türkiye toplumu bu savaş, şiddet, bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır.