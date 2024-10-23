Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DEM Parti Grup Başkan Vekili Temeli: Zamanlaması manidar, provokasyon her tarafından belli

        DEM Parti Grup Başkan Vekili Temeli: Zamanlaması manidar, provokasyon her tarafından belli

        TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının ardından bir açıklama da DEM Parti'den geldi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli: "Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 19:44 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM: Provokasyon!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkent Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından bir açıklama yapan DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli: "Çok üzgünüz, yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii sadece bu olaya bu olay kapsamında bakmamak gerekiyor. Bu ülkede kaç gündür, son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

        "ZAMANLAMA MANİDAR, PROVOKASYON HER TARAFINDAN BELLİ OLMAKTADIR"

        Temelli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        Bu tartışmaların çok çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir Türkiye toplumu bu savaş, şiddet, bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır.

        Dolayısıyla da bu tür şeylere karşı halkın, toplumun beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine ısrarla, inatla yanıt vermek zorundayız.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sezai temelli
        #TUSAŞ
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Borsa karar aşamasında
        Borsa karar aşamasında
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı