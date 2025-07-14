DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan: Kürt, Türk ile; Türk, Kürt ile var

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan süreçte gelinen aşamaya ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE MODEL ÜLKE HALİNE GELECEK”

Öcalan “Son yaşanan gelişmeler, atılan adımların taktiksel olmadığının ve muhatapların ne kadar stratejik hareket ettiğinin göstergesidir. Bu adımlar belki bundan sonra Türkiye’yi de Orta Doğu’da model bir ülke haline getirecektir. Bu durumun başlangıç olduğunu belirtebilirim, samimiyet ve ciddiyet bu süreçte çok önemlidir Kullanılacak dil barış ve çözümün dili olmalı, toplumda kamuoyunda barış ve çözümü büyük bir destek olduğunu biz kendimiz görmekteyiz.” dedi.

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“SÜRECİN BAŞARISI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Sürecin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Öcalan, “Bu bir kör savaşa dönmüştü Öcalan da ilgili yetkililer de inisiyatif aldı, risk aldı. Ama gerçekçi çözüm ilerleyen dönemde yasal düzenlemelerle taçlandırılmalı. Meclis'te kurulacak komisyon bu süreci hızlandırabilir. Böyle süreçlerde geçmişle yüzleşmek şimdiyi hissetmek geleceği şekillendirme açısından oldukça önemli. Biz DEM Parti olarak bu sürece kıymet biçiyoruz. Uzun yıllardır yaşanan gerilim ve çatışma zemininde halkımızla büyük bedeller ödedi. Bu sürecin başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağımızı belirtiyoruz; elbette samimiyet ve ciddiyet her şeyin üzerinde.” şeklinde konuştu.