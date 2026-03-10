Canlı
        DEM Partili Bakırhan: AİHM ve AYM kararları uygulansın | Son dakika haberleri

        DEM Partili Bakırhan: AİHM ve AYM kararları uygulansın

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili, "Bizim kendi barışımıza odaklanmamız, sürecimizi hızlıca ilerletmemiz, bir an önce sonuca ulaştırmamız gerekiyor. Bu duygularımı tekrar ediyorum. Hızlanmamız gereken bir süreçteyiz. Artık hızlanalım ve yasal adımları bir an önce atalım. Meclis raporunda var; AİHM ve AYM kararları uygulansın" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:54
        "AİHM ve AYM kararları uygulansın"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın Türkiye'ye yansımaları ile ilgili, "Kürt meselesi yeniden bölgesel savaşın gerekçesine dönüşmemelidir." dedi.

        DHA'da yer alan habere göre Bakırhan şunları söyledi: "İran'daki savaş Türkiye'deki güvenlik refleksini büyütmek yerine çözümü hızlandırmalı ve büyütmelidir. Türkiye'de Öcalan'ın başlattığı barış sürecinin kıymetini herkes çok iyi bilmelidir. Bakın dört bir yanımız ateş çemberi, bu ateş her geçen gün sınırlarımıza daha çok yaklaşıyor. 1 yılı aşkın bir süredir bu kürsüden düşüncelerimizi ve uyarılarımızı yaptık; 'Aman gecikmeyelim, elimizi çabuk tutalım. Bir kasırga tüm bölgeyi kasıp kavuruyor' dedik. Bugün adeta sırat köprüsündeyiz. Bu tarihi kavşağı ve fırsatı oyalayarak, erteleyerek heba etme lüksümüz yok.

        Şu ana kadar çok zaman kaybedildi; ancak dünya dengelerinin alt üst olduğu bu dönemde kaybedecek zamanımız yok. Türkiye bölgesel türbülansa karşı stratejik bir istikrar merkezi olabilir. Tehlike büyük ama iktidar hala küçük hesaplar peşinde. Dünya neyi konuşuyor, onlar ise kayyımların süresini uzatmakla meşguller. Oysa tam da bu tür süreçlerde en büyük güvence hukuk ve adalettir. Bakın iki örnek vereceğim; Mardin Büyükşehir Belediyemize atanan kayyımın görev süresi 2 ay daha uzatıldı. 'Ahmetler göreve sözü' öylesine söylenmiş bir söz müdür? Söylendi ancak karşılığı yerine gelmedi. Ne Ahmetler ne Devrimler görevlerine iade edildi. Kayyım süresi hangi akılla, hukukla uzatılıyor bunu anlamak güç. Artık buna bir son verin; kayyım atanan belediyelerdeki görevlileri çekin, seçilmişler görevlerine geri dönsün."

        "YASAL ADIMLARI BİR AN ÖNCE ATALIM"

        Grup toplantısının ardından Bakırhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı raporda yer alan yasal düzenlemeler ile ilgili soru üzerine, "İktidar ile temaslarımız var, görüşüyoruz. Geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ile iftar yemeğinde buluştuk. Yani bu süreç hızlanmalı. Biraz önce söylediğim gibi; Orta Doğu bir savaşta. Dolayısıyla İran'da yaşanan gelişmeler sadece Türkiye'yi değil bölgeyi ve dünyayı etkiliyor. Bizim kendi barışımıza odaklanmamız, sürecimizi hızlıca ilerletmemiz, bir an önce sonuca ulaştırmamız gerekiyor. Bu duygularımı tekrar ediyorum. Hızlanmamız gereken bir süreçteyiz. Artık hızlanalım ve yasal adımları bir an önce atalım. Meclis raporunda var; AİHM ve AYM kararları uygulansın. Bu, Adalet Bakanlığının inisiyatifinde olan bir meseledir. Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gezi davasında ve Kobani davasında yargılananlar bu Nevroz'da halay çeksin, birlikte halay çekelim. Türkiye toplumu 86 milyon barışa, demokrasiye ulaşacağımıza dair bir umuda kavuşsun" diye konuştu.

        #Son dakika haberler
