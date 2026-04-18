        Haberler Magazin Demet Akalın'dan Biricik Suden'e sert tepki - Magazin haberleri

        Demet Akalın'dan Biricik Suden'e sert tepki

        Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yaptığı açıklamayla büyük tepki çekti. Suden'e en sert tepkilerden biri de Demet Akalın'dan geldi

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 10:11
        Demet'ten sert tepki

        Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi de yaralandı.

        Ünlü isimler, yaşanan acı olayın ardından üzüntülerini dile getirirken, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in, "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?" sorusuna verdiği cevap tepki topladı.

        Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" dedi. Suden'in bu sözlerine tepki yağdı.

        "BİR AN ÖNCE O İĞNELERİ BIRAK"

        Demet Akalın da Biricik Suden'i sert sözlerle eleştirdi. Akalın, "Adına 'Sarı Laleler' şarkısı yazılan kadın; bir an önce o iğneleri bırak. Gerçekten insanların acıları varken, toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik. Biraz merhamet..." dedi.

        Uzun süredir Tai Chi sporuyla uğraşan Biricik Suden, sık sık kaslı görüntüsüyle gündeme geliyor.

