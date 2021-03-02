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Demet Akalın'dan "Gençleşmek için bebek plasentası yedi" iddiasına yanıt

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın bebek plasentası yiyerek, gençleştiği öne sürüldü. Hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Akalın, "Kafayı mı yediniz? Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum" şeklinde isyan etti

Demet Akalın'dan
Gençleşmek için bebek plasentası mı yedi?
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HABERTURK.COM

48 yaşındaki Demet Akalın hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. 'Ünlü şarkıcının bebek plasentası yiyerek, gençleştiği öne sürüldü. Akalın çıkan iddiaların sonrasında açıklama yaptı.

Akalın, "Kafayı mı yediniz? Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin... Kim yaptırıyor bunları merak ediyorum, tahmin ettiğim kişiyse Allah seni zaten benzetmiş, Allah'ın cezası!" dedi.

PLASENTA NEDİR?

Plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır.

Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.

KIM KARDASHIAN BEBEĞİNİN PLASENTASINI YEMİŞTİ

2015 yılında oğlu Saint West'i dünyaya getiren Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, bebeğinin plasentasını yediğini açıklamıştı.

Kardashian, kendi blogundan yaptığı açıklamasında doğum sonrası depresyondan korunmak amacıyla bebeğinin plasentasını günlük olarak hap şeklinde aldığını ifade etmişti.

Daha önce Tom Cruise'un "bebeğinin plasentasını" yediğinin öğrenilmesinden sonra ünlüler arasında moda olduğu ve hatta başka plasentalara para ödenerek, alındığı ortaya çıkmıştı.

PLASENTA YEME MODASI

Tek tip besin diyeti, sadece protein yeme modası, 3 gün 'aç açına' süren detoks içecekli programlar, squadlar, yogalar, pilatesler derken bir sürü çılgın moda başladı.

Hatta bir dönem Kim Kardashian'ın faydalı diye bebeğinin plasentasını yemesiyle kendi plasentasını yiyenler bile oldu. Tabii ki birileri de bu takıntıya dönüşen zaaflardan fırsat buldukça faydalandı. Mesela piyasada plasenta kapsülleri üretilip satılmaya başlandı.

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