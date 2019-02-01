Demet Akalın'dan Okan Bayülgen'e olay cevap

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül törenine katılan Okan Bayülgen'in 'Ödül törenlerini seviyorum. Görmediğim birçok arkadaşımı görüyorum bu vesile ile ama hemen ödülünü alan sevişmeye koşuyor. Sevişmeye vakit bulamıyoruz ya çünkü' açıklamasıyla geceye damga vurmuştu. Demet Akalın'dan açıklama geldi