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Demet Akalın koronavirüse yakalandı

Demet Akalın'ın eski eşi ve hayat arkadaşı Okan Kurt, koronavirüse yakalanmıştı. Kurt ile temaslı olan Akalın'ın virüs testi de pozitif çıktı

Demet Akalın koronavirüse yakalandı! Magazin haberleri

Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan iş insanı Okan Kurt evinde karantinaya girmişti. Bu gelişme sonrasında Kurt ile temaslı olan Demet Akalın da izole olmuştu. Ancak Akalın da virüse yakalandı. Test yaptıran şarkıcı, "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek sosyal medya hesabından böyle isyan etmişti: Covid testiniz pozitif çıkınca "Merhaba" dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık.. Ah ah.

BENİM TESTİM NEGATİF

Akalın ile Kurt, geçtiğimiz hafta 7 yaşına basan kızları Hira için evde bir sürpriz kutlama organize etmişti.

Etkinliğe, Alişan ve Buse Varol'un da yer aldığı sınırlı sayıda kişi katılmıştı.

Kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak. Benim testim de negatif.

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