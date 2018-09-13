Demet Akalın’dan açıklama

Okan Kurt'la olan altı yıllık evliliğini sonlandıran Demet Akalın'dan açıklama geldi. Akalın, havalimanında objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı, “Zor bir süreç. Bu dönemde dört elle işime ve kızıma sarılacağım. Beni onlar toparlayacak” dedi