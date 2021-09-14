SİTEM ETTİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demet Özdemir, "Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!" diyerek, çıkan haberlere tepki gösterdi.

"SEVGİ BAĞI"

Derya Özdemir de ünlü oyuncu ile çekilen bu fotoğrafını, "Sevgi bağı, kardeş bağı..." notuyla yayınlayarak, iddialara son noktayı koydu.