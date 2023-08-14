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Demet Özdemir: Döneceğimi beklemiyordum Yunanistan'dan ev alarak, yaz aylarını orada geçiren Demet Özdemir, İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu, havaalanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bile döneceğimi beklemiyordum. Siz beni nasıl buldunuz?" ifadelerini kullandı Habertürk Giriş: 14.08.2023 - 08:07 Güncelleme: 14.08.2023 - 08:07 facebook

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Oğuzhan Koç'tan boşanmasının ardından DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Demet Özdemir, Yunanistan'dan İstanbul'a döndü. Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Oyuncu, "Yunanistan tatili güzel, hareketli ve eğlenceli geçti. Ben bile döneceğimi beklemiyordum. Siz beni nasıl buldunuz?" diyerek, muhabirlere takıldı.

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"ÇOK ÖNCE PLANLADIĞIM BİR ŞEYDİ" Yunanistan'dan ev aldığı yönündeki haberleri doğrulayan Demet Özdemir, "Çok önce planladığım bir şeydi ve yeni tamamlandı. İçi yapıldığı için çok gidip, gelmek zorunda kaldım. Herkes soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Hem tatil yaptım, hem de evin dekorasyonuyla ilgilendim" ifadelerini kullandı.