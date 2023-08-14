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        Haberler Magazin Demet Özdemir: Döneceğimi beklemiyordum - Magazin haberleri

        Demet Özdemir: Döneceğimi beklemiyordum

        Yunanistan'dan ev alarak, yaz aylarını orada geçiren Demet Özdemir, İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu, havaalanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bile döneceğimi beklemiyordum. Siz beni nasıl buldunuz?" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 08:07
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Oğuzhan Koç'tan boşanmasının ardından DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Demet Özdemir, Yunanistan'dan İstanbul'a döndü. Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

        Oyuncu, "Yunanistan tatili güzel, hareketli ve eğlenceli geçti. Ben bile döneceğimi beklemiyordum. Siz beni nasıl buldunuz?" diyerek, muhabirlere takıldı.

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        "ÇOK ÖNCE PLANLADIĞIM BİR ŞEYDİ"

        Yunanistan'dan ev aldığı yönündeki haberleri doğrulayan Demet Özdemir, "Çok önce planladığım bir şeydi ve yeni tamamlandı. İçi yapıldığı için çok gidip, gelmek zorunda kaldım. Herkes soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Hem tatil yaptım, hem de evin dekorasyonuyla ilgilendim" ifadelerini kullandı.

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        DJ SERGIO SORULARINI GEÇİŞTİRDİ

        Oyuncu, gazetecilerin DJ Sergio ile ilgili sorularına gülerek yanıt verdi. Özdemir, "Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim" şeklinde konuşmakla yetindi.

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        "NAZAR DEĞMESİN"

        Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda kendisini etiketleyip, sosyal medya hesabından yayımlamıştı. Sergio da ünlü oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık vermişti.

        #Oğuzhan Koç
        #Demet Özdemir
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