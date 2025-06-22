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        Haberler Objektife Takılanlar Demet Özdemir: En yakın arkadaşlarım evleniyor - Magazin haberleri

        Demet Özdemir: En yakın arkadaşlarım evleniyor

        Oyuncu Kerem Alp Kabul, Tuğçe Bozkurt ile evlendi. Kabul'un rol arkadaşı ve yakın arkadaşı olan Demet Özdemir de düğüne katıldı. Özdemir; "En yakın arkadaşlarım evleniyor. Onlar mutlu olduğu için biz de çok mutluyuz. Sabahtan beri onların hazırlığının telaşı içerisindeyiz" ifadelerini

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:37
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        "En yakın arkadaşlarım evleniyor"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Kerem Alp Kabul ile Tuğçe Bozkurt, Sarıyer'de gerçekleşen bir düğün ile evlendi.

        Kerem Alp Kabul ve Tuğçe Bozkurt
        Kerem Alp Kabul ve Tuğçe Bozkurt

        Düğüne katılanlar arasında Kerem Alp Kabul'un rol arkadaşı ve aynı zamanda yakın dostu Demet Özdemir de vardı.

        Yeşil saten bir elbise giyen Demet Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdemir, mutluluğunu; "En yakın arkadaşlarım evleniyor. Onlar mutlu olduğu için biz de çok mutluyuz. Sabahtan beri onların hazırlığının telaşı içerisindeyiz. Ben onların evlilik cüzdanlarını vereceğim nikâh sonrasında. Bir de konuşma yapmamı istediler. Zaten ezbere metin ile sürekli dizilerde yer aldığımız için bu benim için çok normal ve kolay bir şey" sözleriyle ifade etti.

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        #Demet Özdemir
        #Kerem Alp Kabul
        #Tuğçe Bozkurt
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