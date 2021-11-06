"SONUCA BAKALIM"

İki ay önce iş insanı Tolga Arman'ın kızı ile İrem Kutluay'ın aynı sınıfta eğitim gördüğü, çiftin de bu sayede tanıştığı ileri sürülmüştü.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şener, "Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Zaten pandemiden dolayı iki yıldır yapılmıyor. Sadece birbirlerini çevrelerinden tanıyorlarmış. Bunu da biz sonradan öğrendik. Her şey yolunda." demişti.

Şener, "İlk adım kimden geldi?" sorusuna, "İlk adımı boş verin, ne fark eder? Sonuca bakalım..." şeklinde yanıt vermişti.