Demir ilacı kilo aldırır mı? Demir ilacı kullanmak kilo yapar mı?

Demir ilacı kullanmak kilo yapar mı sorusu, özellikle demir eksikliği tedavisine yeni başlayanların zihnini kurcalayan en önemli konulardan biri. Sosyal medyada paylaşılan kişisel deneyimler, kulaktan dolma bilgiler ve eksik yorumlar bu sorunun daha da büyümesine neden oluyor. Sizler için hazırladığımız içerikte demir takviyesinin vücutta nasıl bir denge yarattığı ve daha fazlasının cevaplarını bir araya getirdik.

DEMİR İLACI KİLO ALDIRIR MI?

Demir ilacının doğrudan kilo aldırdığına dair bilimsel olarak kanıtlanmış bir mekanizma yoktur. Ancak demir eksikliği yaşayan kişilerde tedaviye başlandıktan sonra iştah artışı, enerji seviyesinde yükselme ve genel iyilik halinin belirginleşmesi sık görülen durumlardandır. Bu durum, özellikle uzun süre iştahsızlık yaşayan kişilerde, yeme düzeninin normale dönmesiyle birlikte kilo artışı yaşanıyormuş gibi algılanabilir. Buradaki kritik nokta, alınan kilonun demir ilacının kendisinden değil, vücudun normale dönen metabolik dengesinden kaynaklanmasıdır. Demir takviyesiyle birlikte hücrelere taşınan oksijen miktarı artar, halsizlik azalır ve kişi daha aktif hale gelir. Dolayısıyla kilo artışı, çoğu zaman tedavinin dolaylı bir sonucu olarak değerlendirilmelidir; ilacın yağlanmayı tetikleyici bir etkisi bulunmaz.

REKLAM DEMİR İLACI KAÇ KALORİ? Demir ilaçları kalori içeriği açısından neredeyse sıfır kabul edilir. Tablet, kapsül ya da şurup formunda kullanılan demir takviyeleri; enerji veren karbonhidrat, yağ veya protein içermez. Bu nedenle demir ilacının kilo aldırıcı bir kalori yükü oluşturduğunu söylemek mümkün değildir. Şuruplarda çok düşük miktarda tatlandırıcı bulunabilse de bu değerler günlük kalori hesabı içinde anlamlı bir yer tutmaz. Kilo kontrolü yapan ya da diyet sürecinde olan bireyler için demir ilacı, kalori açısından bir risk unsuru değildir. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta, demir takviyesiyle birlikte artan iştahın nasıl yönetildiğidir; çünkü kalori alımı ilacın içeriğinden değil, beslenme davranışındaki değişimden kaynaklanır. DEMİR İLACI GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ? Demir ilacının günlük dozu; kişinin yaşı, cinsiyeti, mevcut demir düzeyi ve eksikliğin şiddetine göre belirlenir. Genel olarak yetişkinlerde günlük elementer demir ihtiyacı 8–18 mg aralığında olsa da, demir eksikliği tedavisinde bu miktar çok daha yüksek dozlarda reçete edilebilir. Tedavi amaçlı kullanılan demir ilaçları genellikle günde 30–100 mg elementer demir içerecek şekilde planlanır. Ancak bu dozların mutlaka doktor kontrolünde belirlenmesi gerekir. Gereğinden fazla demir alımı; mide bulantısı, kabızlık, mide ağrısı ve uzun vadede demir yüklenmesi gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle demir ilacı, bir vitamin takviyesi gibi gelişigüzel kullanılmamalı; kan tahlilleriyle desteklenen, süreli bir tedavi olarak ele alınmalıdır.