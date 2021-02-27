Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Demirören Azerlotereya'nın yönetimini devraldı

Demirören Grubu, düzenlenen imza töreniyle Azerbaycan'ın milli piyango kuruluşu Azerlotereya'nın yönetimini devraldı

Demirören Azerlotereya'nın yönetimini devraldı
Genel

Azerbaycan'ın milli piyango kuruluşu olan Azerlotereya'nın Demirören Holding'e devri bugün itibarıyla gerçekleşmiş oldu. Azerbaycanlı yetkililer ile Demirören Holding arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 yıl boyunca Azerbaycan'daki şans oyunlarını Demirören Holding gerçekleştirecek.

Tören öncesinde ekonomi ilişkilerine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören "Şans oyunları sektöründe dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Binlerce kişiye iş imkanı sunacağız" açıklamasında bulundu.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekonomi Bakanımız, sayın Türkiye Büyükelçimiz, değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarımız, değerli basın mensupları... Sözlerime başlamadan önce tarihin en büyük vahşetlerinden olan Hocalı katliamının 29. yıldönümünde acınızı paylaştığımı belirtmek isterim. Bu insanlık dışı soykırımda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Acınız acımızdır."

'TEK MİLLETİN İKİ DEVLETİYİZ'

"Bizler aynı ırk, din, din ve tarihi paylaşan bir ulusun evlatlarıyız. Tek milletin iki devletiyiz. Bu nedenledir ki şans oyunları sektöründe global lider olarak olmak vizyonuyla çıktığımız yolda ilk adımımızı kardeş ülke Azerbaycan'da atmak istedik. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz. Uluslararası yatırımcılar için yüksek güven ortamı sunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu projede birçok global şirket arasından bize güvenmesinden onur duyuyoruz. Bu büyük güven için teşekkür ederiz. Bu büyük projeyi başlatmamızda ön ayak olan yeğenim Sinan Oktay'ı da yaklaşık 15 aydır sürdürdükleri titiz çalışma sayesinde tercih edilmemizi sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür etmeyi borç bilirim. Sayın misafirler, Demirören Holding, medya, turizm, eğitim ve şans oyunları sektöründe Türkiye'nin lider şirketlerindendir. On binlerce kişiye istihdam sağlamaktayız. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı medya gruplarından biriyiz. Şans oyunları sektöründe ise dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Bugün imzalayacağımız sözleşme ile Azerbaycan'da da büyük yatırımları hayata geçirmeye başlayacağımız için son derece gururlu ve mutluyuz. Bu sayede binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapmayı arzu ettiğimizi sayın Bakanımızın yanında da beyan etmek isterim. Ülkelerimiz için hayırlı olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

300 km bisiklet yolu yapılacak
İŞ-YAŞAM300 km bisiklet yolu yapılacak
Brisa ve TEMA Vakfı’ndan dijital orman
İŞ-YAŞAMBrisa ve TEMA Vakfı’ndan dijital orman
G20 toplantısında 'salgınla mücadelede işbirliği' vurgusu
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan G20 paylaşımı
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
İŞ-YAŞAMÖdemeler için son gün 1 Mart
Avrupa'da tüketici güveni durgun
İŞ-YAŞAMAvrupa'da tüketici güveni durgun
'Bankalar elini taşın altına koymalı'
İŞ-YAŞAMBankalara 'borç erteleme' çağrısı
Yoksulluk sınırı 8.856, açlık sınırı 2.719 lira oldu
İŞ-YAŞAMYoksulluk sınırı 8.856 lira oldu
Restoranlar 1 Mart'ı bekliyor - Haberler
İŞ-YAŞAMRestoranlar 1 Mart'ı bekliyor
140 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
İŞ-YAŞAMDestek ödemeleri bugün başlıyor
Oluklu mukavva ambalaj sektörü 2020'yi büyümeyle kapattı
İŞ-YAŞAMOluklu mukavvada yüzde 12 büyüme