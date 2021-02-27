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Azerbaycan'ın milli piyango kuruluşu olan Azerlotereya'nın Demirören Holding'e devri bugün itibarıyla gerçekleşmiş oldu. Azerbaycanlı yetkililer ile Demirören Holding arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 yıl boyunca Azerbaycan'daki şans oyunlarını Demirören Holding gerçekleştirecek.

Tören öncesinde ekonomi ilişkilerine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören "Şans oyunları sektöründe dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Binlerce kişiye iş imkanı sunacağız" açıklamasında bulundu.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekonomi Bakanımız, sayın Türkiye Büyükelçimiz, değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarımız, değerli basın mensupları... Sözlerime başlamadan önce tarihin en büyük vahşetlerinden olan Hocalı katliamının 29. yıldönümünde acınızı paylaştığımı belirtmek isterim. Bu insanlık dışı soykırımda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Acınız acımızdır."

'TEK MİLLETİN İKİ DEVLETİYİZ'

"Bizler aynı ırk, din, din ve tarihi paylaşan bir ulusun evlatlarıyız. Tek milletin iki devletiyiz. Bu nedenledir ki şans oyunları sektöründe global lider olarak olmak vizyonuyla çıktığımız yolda ilk adımımızı kardeş ülke Azerbaycan'da atmak istedik. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz. Uluslararası yatırımcılar için yüksek güven ortamı sunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu projede birçok global şirket arasından bize güvenmesinden onur duyuyoruz. Bu büyük güven için teşekkür ederiz. Bu büyük projeyi başlatmamızda ön ayak olan yeğenim Sinan Oktay'ı da yaklaşık 15 aydır sürdürdükleri titiz çalışma sayesinde tercih edilmemizi sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür etmeyi borç bilirim. Sayın misafirler, Demirören Holding, medya, turizm, eğitim ve şans oyunları sektöründe Türkiye'nin lider şirketlerindendir. On binlerce kişiye istihdam sağlamaktayız. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı medya gruplarından biriyiz. Şans oyunları sektöründe ise dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Bugün imzalayacağımız sözleşme ile Azerbaycan'da da büyük yatırımları hayata geçirmeye başlayacağımız için son derece gururlu ve mutluyuz. Bu sayede binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapmayı arzu ettiğimizi sayın Bakanımızın yanında da beyan etmek isterim. Ülkelerimiz için hayırlı olsun."