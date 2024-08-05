Deniz Akkaya hakkında 'zorlama hapsi' uygulanması talebi reddedildi

Kararını açıklayan İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya’nın paylaşımlarının incelenmesi sonucu paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığı, dilekçe ekinde sunulmuş olan evrakların denetime elverişli olmadığı ve bu haliyle belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçeleriyle ‘zorlama hapsi’ uygulanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.