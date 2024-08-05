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        Haberler Magazin Deniz Akkaya hakkında ‘zorlama hapsi’ uygulanması talebi reddedildi - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya hakkında 'zorlama hapsi' uygulanması talebi reddedildi

        Eski eşi Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin, Deniz Akkaya hakkında 'zorlama hapsi' uygulanmasını talep etti. Mahkeme, baba - kızın talebini reddetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:51 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:51
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        Deniz Akkaya’nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin ile babası Efe Önbilgin, 28 Mayıs'ta Aile Mahkemesi’ne başvurarak Deniz Akkaya’nın kendilerini iletişim araçlarıyla veya benzer şekillerde rahatsız etmemesi yönünde 3 ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

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        Bu kararın ihlal edildiğini iddia eden baba ile kızı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Akkaya’nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine karar verilmesini talep etti.

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        Kararını açıklayan İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Deniz Akkaya’nın paylaşımlarının incelenmesi sonucu paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığı, dilekçe ekinde sunulmuş olan evrakların denetime elverişli olmadığı ve bu haliyle belgelerin delil olarak kabul edilemeyeceği gerekçeleriyle ‘zorlama hapsi’ uygulanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.

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        İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

        Yapılan itirazın ardından üst mahkeme olan İstanbul 2. Aile Mahkemesi de İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nin kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.

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        Deniz Akkaya'nın kızına şiddet uygladığı iddialarının ardından sosyal hizmetler yurdunda kalan kızı Ayşe Önbilgin, mahkemenin verdiği ara kararla babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti. Baba - kız, 14.06.2024'te birbirlerine kavuşmuştu.

        #deniz akkaya
        #Efe Önbilgin
        #Ayşe Önbilgin
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