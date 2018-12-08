5 | 30

Çok korkunç olaylar da var. Biz Aşkım Kapışmak’la da konuşuyoruz bu konuyu. Dijital dünya çok fazla insanı hayatımıza sokup bir anda hızlı tüketildiği için o insanlar böyle afallıyor. Ben çok üzülüyorum. Bir kızımız klozette otururken videosunu koymuş. Bu cinsel mevzularla ilgili çok açıklama yapan ufacık bir kız. Benim de ufak kızım var, endişelerim var bu anlamda. Biraz eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum.