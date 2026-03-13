Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Deniz Çakır, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda, "Hayatta olduğu gibi dizilerde de kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalırken, kadınlar güncelleniyor. Biraz haksızlık ama bu tabii ki yeni bir şey değil" demişti.

"KADINLARIN RAF ÖMRÜ OLDUĞUNU SAVUNMADIM"

Ünlü oyuncu, bu algının bizzat sektör tarafından dayatıldığını ifade etti. Çakır, "Kadınların raf ömrü olduğunu savunmadım, aksine sektörün maalesef böyle bir dayatma içinde olduğunu dile getirdim. Yoksa kadın, yaş aldıkça daha harika olan bir varlıktır" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Deniz, Çakır'a 2006 - 2010 yılları arasında ekrana gelen 'Yaprak Dökümü' dizisindeki rol arkadaşı Halil Ergün'ün, kendisi için sarf ettiği, "Ona kırgınım" sözleri de hatırlatıldı. Çakır, "Hiç öyle bir şey yok" demekle yetindi.

"VEFASIZLIK DEĞİL AMA KALBİMİ KIRMIŞ OLDU" DEMİŞTİ

Halil Ergün, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Deniz Çakır ile aralarında kırgınlık olduğunu söylemişti. Ergün, konuyla ilgili "Deniz Çakır ile çok iyiydik, şimdi görünce selamlaşıyoruz. Dizi bittikten sonra en çok onunla görüşüyordum. Sonrasında vefasızlık değil ama kalbimi kırmış oldu, dolaylı olarak" ifadelerini kullanmıştı.