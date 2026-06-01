Deniz Gül, A Milli Takım’da 2. golünü attı
Milli futbolcu Deniz Gül, Kuzey Makedonya müsabakasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü attı.
Giriş: 01 Haziran 2026 - 22:46
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya’yı konuk ederken, ay-yıldızlıların 3. golü Deniz Gül’den geldi.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Can Uzun’un ceza sahası dışından ortasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Deniz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0’a getirdi.
21 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. golünü kaydetti.
Maça 11’de başlayan Deniz Gül, 62. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.
