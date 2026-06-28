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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını tamamlayamadı!

        Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını tamamlayamadı!

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını tamamlayamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        Deniz Öncü, Hollanda'da yarışı tamamlayamadı!

        Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını tamamlayamadı.

        Drenthe bölgesindeki 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'ndeki yarış, 22 tur üzerinden yapıldı.

        ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 19. cepten başladığı yarışın 17. turunda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.

        Kolombiyalı sürücü David Alonso yarışın son metrelerinde İspanyol Manuel Gonzalez'i geçerek birinci oldu. Avustralyalı pilot Senna Agius ise üçüncü sırada yer aldı.

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