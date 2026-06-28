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        Haberler Gündem Silivri'de kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Silivri'de kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        İstanbul Silivri'de yerleşim yerlerine yakın kırsal alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!

        Silivri'de tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi.

        Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

        Bölgeye traktörler ve iş makineleri de sevk edildi. Bazı noktalarda toprak sürülerek ve kazılarak, yangının genişlemesi engellendi.

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        Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

        D-100 kara yolu Edirne istikameti yangın dolayısıyla bir süre trafiğe kapatıldı.

        Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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