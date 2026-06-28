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        Haberler Dünyadan Amal Clooney: Hayat George Clooney'den önce daha kolaydı

        Amal Clooney: Hayat George Clooney'den önce daha kolaydı

        George Clooney ile 12 yıldır evli olan insan hakları avukatı Amal Clooney, evlilik öncesi hayatını anlatırken, "Ne tür bir görünürlüğe sahip olacağıma kendim karar verebildiğim zamanlar daha kolaydı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"

        George Clooney'nin insan hakları avukatı eşi Amal Clooney, Bangkok'ta düzenlenen bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili konuştu. 48 yaşındaki avukat, 65 yaşındaki Oscar ödüllü eşine aşık olmadan önceki hayatını anlattı.

        "Ne tür bir görünürlüğe sahip olacağıma kendim karar verebildiğim zamanlar daha kolaydı" diyen Amal Clooney, "Bu, yönetilmesi gereken yeni bir şeydi" ifadesini kullandı.

        "ESKİDEN ÖZEL HAYATIM VE İŞ HAYATIM BİRBİRİNDEN AYRIYDI"

        "Eskiden iş hayatım ve özel hayatım vardı ve bunlar oldukça farklı olabiliyordu" diyen ünlü avukat, "Bunların birbirine karışmamasını sağlayabiliyordum. Sonra evlendim ve bu durum çok şey değiştirdi" diye devam etti.

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        Amal Clooney, ünlü aktörle 2013'te ilk tanıştıklarında, halka açık yerlerdeyken kameralardan pek kurtulamadıklarını ve buna alışmanın kendisi için zor olduğunu itiraf etti.

        "Başlangıçta, 'Pazartesi günü bir jürinin karşısında olacağım için bu elbiseyi giymemeliyim ya da bunu yapmamalıyım' gibi tek boyutlu bir bakış açısının farkındaydım" diyen Amal Clooney, "Ama biliyorsunuz, hayatınızı yaşamak kadar önemli değil ve sonuçta, yaptığınız işte iyiyseniz, bu zaten kendini gösterecektir" ifadesini kullandı.

        George ve Amal Clooney ikilisi 2014'te evlendi ve şimdi 9 yaşındaki ikizleri Alexander ve Ella ile Fransa'da bir çiftlikte yaşıyorlar.

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        #George Clooney
        #Amal Clooney
        #evlilik
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