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        Haberler Dünya İsrailli bakan Ben-Gvir, savaş suçları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi

        İsrailli bakan Ben-Gvir, savaş suçları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi

        Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu, İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir'i savaş suçları işlediği gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığına şikayet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi

        Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Hind Rajab Vakfı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i savaş suçları işlediği gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.

        Vakıftan yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz'da New York'u ziyaret etmesi beklenen Ben-Gvir, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu Filistinlilere yönelik savaş suçu işlemekle suçlandı.

        Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın İsrailli bakan hakkında soruşturma açması talebinin yer aldığı şikayetin ilgili makamlara iletildiği aktarılarak, Ben-Gvir'in İsrail polisi, İsrail Cezaevi Servisi (IPS) ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "İsrail Ateşli Silah Ruhsatlandırma Dairesinin" politikalarını belirlediği, göreve geldiği 2022'den beri yetkilerini kullanarak işgal altındaki Filistin topraklarının genelinde, özellikle IPS bünyesinde "sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden edilme" politikası uygulattığı kaydedildi.

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        Ben-Gvir'in göreve başladığı andan itibaren İsrail'de tutuklu Filistinlilerin cezaevlerindeki koşullarını kötüleştirmeyi kendisine "amaç" ettiği belirtilen açıklamada, bu niyetin somut politikaya dönüştüğü ve İsrail kamuoyundan övgüler aldığı hatırlatıldı.

        - "İşkence kampları ağı"

        Açıklamada, çok sayıda Filistinli ve uluslararası STK'nin, IPS'nin Ben-Gvir döneminde "işkence kampları ağına" dönüştüğünü bildirdiği vurgulanarak, cezaevlerindeki Filistinlilerin "aç bırakılma, uyku yoksunluğu, tıbbi bakımdan mahrum bırakılma, cinsel şiddet ve elektrik şoku" gibi işkencelere maruz kaldığı aktarıldı.

        Cezaevlerindeki bu muameleler nedeniyle Ekim 2023-Ağustos 2025 arasında en az 46 Filistinlinin hayatını kaybettiği anımsatılan, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sorgulamalar sırasında da dahil zorla çıplak bırakma, tekrarlanan çıplak aramalar, mahkumların çıplak halde filme alınması, cinsel organlara vurma, çekme, tekmeleme veya sıkma, tecavüz tehdidi, aile üyelerine yönelik tecavüz tehdidi ve bazen diğer tutukluların önünde gerçekleşen tecavüz gibi cinsel şiddet eylemleri rutin hale gelmiştir."

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        Açıklamada, Ben-Gvir'in bazı işkence anlarında şahsen bulunduğu, Filistinlilere kötü muamele ederken sık sık kendini videoya çektiği belirtildi.

        İsrailli bakanın suçlandığı savaş suçlarının aynı zamanda soykırım suçunu da teşkil ettiği ifade edilen açıklamada, "Ben Gvir'in amacı, hapishanelerde işkence, kötü muamele ve cinayet yoluyla Filistin halkını kırmaya çalışmak, onları bir halk olarak tamamen ya da kısmen yok etmek ve ABD Soykırım Yasası'nda sayılan altı soykırım eyleminin dördünü yerine getirmektir." denildi.

        Aşırı sağcı bakanın "Lübnan'ın yanması" ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması" gerektiği yönünde sözler sarf ettiği, Filistin'in yanı sıra Lübnan için de "soykırımcı açıklamalarda" bulunduğu anımsatıldı.

        Vakıf, soruşturma başlatılması, soruşturma tamamlanana kadar Ben-Gvir'in ABD'den ayrılmamasının sağlanması, Washington'un, Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

        Ben Gvir'in 7-8 Temmuz'da New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan "Polis Şefleri Zirvesi"ne resmi heyet başkanı olarak katılması bekleniyor.

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