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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, Moto2'nin Macaristan ayağında 17. oldu!

        Deniz Öncü, Moto2'nin Macaristan ayağında 17. oldu!

        Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 8. ayağını 17. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 18:00 Güncelleme:
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        Deniz Öncü, Macaristan'da 17. oldu!

        Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 8. ayağını 17. sırada tamamladı.

        ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Balaton Park Pisti'nde mücadele etti. Deniz, 23. cepten başladığı yarışı 17. sırada bitirdi.

        Yarışı, İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci, Çek pilot Filip Salac ikinci, Avustralyalı pilot Senna Agius da üçüncü tamamladı.

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