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Deniz Seki: Benim için hüzünlü bir yıldı Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Deniz Seki, yıl son günü için duygularını dile getirdi. Eylül 2023'te annesi Güler Seki'yi kaybeden Seki, "Benim için çok hüzünlü bir yıldı. Annemizi kaybettik biliyorsunuz. Yeni yıla ilk defa annesiz gireceğim o yüzden biraz buruğum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik" dedi Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:49 facebook

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Deniz Seki, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, yılın son günü için duygularını dile getirdi. Eylül 2023'te annesi Güler Seki'yi kaybeden şarkıcı, "Benim için çok hüzünlü bir yıldı. Annemizi kaybettik biliyorsunuz. Yeni yıla ilk defa annesiz gireceğim o yüzden biraz buruğum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik" ifadelerini kullandı.

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Ayrıca yeni şarkı çıkaracağını söyleyen Deniz Seki, "Onun haricinde best of bir albüm yapacağım. Bir sürü projemiz var" şeklinde konuştu. Deniz Seki, ardından gazetecilerin "Birçok ünlü ismin biyografi filmi yapılıyor, size böyle bir teklif geldi mi?" şeklindeki sorusuna "Muhakkak bir belgeselim olur ama ben ölünce yapsalar. Hayattayken yapmasınlar. Ben hayattayken belgeselimi izlemek istemem" yanıtını verdi.