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        Haberler Müzik Deniz Tekin müziği bıraktı; nedenini bu sözlerle açıkladı - Magazin haberleri

        Deniz Tekin müziği bıraktı

        Genç şarkıcı Deniz Tekin, müziği bıraktığını duyurdu. Tekin; "Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım ama hayatımı bundan kazanmayacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:00
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        Müzisyen ve söz yazarı Deniz Tekin, 2014'te başladığı kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

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        Sosyal medya sayfasından açıklama yapan Deniz ekin, duygularını da ifade ederek, müziği bırakma nedenini sevenleriyle paylaştı.

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        Deniz Tekin şunları söyledi: Müzik içinde defalarca düştüm ve kalktım, hayat indi ve çıktı. Bu sefer indiğim yerden başka bir yöne çıkacağım. Bir süredir önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim. Bu noktadan sonra kendimi zorlasam konserlerde işlevsel kalamadığımı biliyorum.

        10 seneye yakındır bu müziği sahnede çalındığı ve stüdyoda kaydedildiği haliyle, benim ve sayamayacağım kadar çok insanın emeğiyle birçok yönden geliştirdik.
        Her haliyle ve halimizle kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Buraya, sahne üstüne ve arkasına, dinleyiciler arasına uğrayan herkesle bu müziği paylaştık, ben de bunun parçası olmaktan çoğunlukla mutluydum.

        16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım ama hayatımı bundan kazanmayacağım.

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        Müziğin, şiirin içinden giden bir yol vardır, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlüdür. Akışta olan ticari bir metaya indirgemek, seri üretmek ve günümüz serbest piyasa koşullarındaki hızda işlemek benim yaptığım işlevle müzik yapan birisi için sürdürülebilir değil. Yoruluyorum. Yakın zamanda kocaman bir albüm yaptık ve 9 senedir neredeyse aralıksız hem okudum hem çalıştım. Şu anki tempoyu zihnen kaldırabilecek güçte değilim.

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        Sahneye geri dönmeyi düşünmüyorum. Bugünkü koşullarda istenilen şey müzisyenliğim değil. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Şimdiye kadar anllatıklarım hayat yolculuğunuzda bir karşılık bulduysa bu beni mutlu eder.

        #Deniz Tekin

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