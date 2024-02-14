Deniz Tekin şunları söyledi: Müzik içinde defalarca düştüm ve kalktım, hayat indi ve çıktı. Bu sefer indiğim yerden başka bir yöne çıkacağım. Bir süredir önceden birkaç sefer ve daha sert olduğu gibi bir tükenme halindeyim. Bu noktadan sonra kendimi zorlasam konserlerde işlevsel kalamadığımı biliyorum.



10 seneye yakındır bu müziği sahnede çalındığı ve stüdyoda kaydedildiği haliyle, benim ve sayamayacağım kadar çok insanın emeğiyle birçok yönden geliştirdik.

Her haliyle ve halimizle kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ederim. Buraya, sahne üstüne ve arkasına, dinleyiciler arasına uğrayan herkesle bu müziği paylaştık, ben de bunun parçası olmaktan çoğunlukla mutluydum.

16 yaşından 26 yaşına kadar sahnede müzik yapmak çok kapsamlı bir tecrübeydi. Çoğu yola göre stresli ama öğretici bir yoldu. Şimdi başka bir yol çizmek istiyorum. Artık ticari müzik yapmayacağım. Belki kaydettiklerimi sizinle bir gün yine paylaşırım ama hayatımı bundan kazanmayacağım.