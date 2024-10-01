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        Haberler Magazin Deniz Uğur: Beni açık ameliyata alacaklar - Magazin haberleri

        Deniz Uğur: Beni açık ameliyata alacaklar

        Deniz Uğur, vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve kistin artık masum olmadığını açıkladı. Uğur, bu nedenle açık ameliyata alınacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 07:57 Güncelleme: 01.10.2024 - 07:57
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        Daha önce meme kanserini yenen Deniz Uğur, sevenlerine üzücü bir haber verdi.

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        50 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve kitlenin artık masum olmadığını açıkladı.

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        "SON 1.5 YILDA ANİDEN BÜYÜDÜ"

        Daha önce oğlu Poyraz ile çektirdiği bu fotoğrafını yayımlayan Deniz Uğur, "Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1.5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

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        "DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

        Bugün açık ameliyata alınacağını söyleyen Deniz Uğur, sevenlerine şu sözlerle sesledi: Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1.5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.

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        Öte yandan 2011'de iki göğsünde tümör tespit edilen Deniz Uğur, geçirdiği operasyon ve tedavilerin ardından meme kanserini yenmişti.

        #Deniz Uğur,
        #kist
        #ameliyat
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