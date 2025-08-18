Deniz ve havuzda kirli suya maruz kalmak enfeksiyon riskini artırıyor

Tokuç, deniz suyunun temizliğinin sağlık açısından önem arz ettiğini söyledi. Vatandaşların özellikle mavi bayraklı plajları tercih etmesi gerektiğini belirten Tokuç, mavi bayraklı plajların Halk Sağlığı laboratuvarları ve belediyeler tarafından düzenli aralıklarla denetlendiğini ifade etti.

Plajların denetim sonuçlarının kamuyla paylaşılabildiğini anlatan Tokuç, "Girdikleri denizlerin ve havuzların temizliğinden vatandaşlarımızın emin olması gerekir. Özellikle mavi bayraklı plajlar tercih edilmelidir. İl sağlık müdürlüklerinin ya da belediyelerin internet sitelerinden, yüzme alanlarının temizlik durumu kontrol edilebilir. Vatandaşlar, denize girmeden önce bu verilere mutlaka göz atmalı" diye konuştu.

Tokuç, mavi bayraklı plajların vatandaşlara her zaman güven verdiğini dile getirdi.

Yaz aylarında hastanelere enfeksiyon kaynaklı başvuruların arttığını belirten Tokuç, "Kirli suya maruz kalmak mide-bağırsak enfeksiyonlarına, ishal ve kusmaya neden olabilir ayrıca grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonları, gözlerde iltihaplanma (konjonktivit) da görülebilir. Gözlerde sulanma ve akıntı varsa bunun deniz ya da havuz suyundan kaynaklanabileceği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.