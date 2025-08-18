Habertürk
        Haberler Sağlık Deniz ve havuzda kirli suya maruz kalmak enfeksiyon riskini artırıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Deniz ve havuzda kirli suya maruz kalmak enfeksiyon riskini artırıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, deniz ve havuzda kirli suya maruz kalmanın enfeksiyon riskini artırdığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 16:02 Güncelleme: 18.08.2025 - 16:03
        Kirli deniz de havuz da enfeksiyon nedeni!
        Tokuç, deniz suyunun temizliğinin sağlık açısından önem arz ettiğini söyledi. Vatandaşların özellikle mavi bayraklı plajları tercih etmesi gerektiğini belirten Tokuç, mavi bayraklı plajların Halk Sağlığı laboratuvarları ve belediyeler tarafından düzenli aralıklarla denetlendiğini ifade etti.

        Plajların denetim sonuçlarının kamuyla paylaşılabildiğini anlatan Tokuç, "Girdikleri denizlerin ve havuzların temizliğinden vatandaşlarımızın emin olması gerekir. Özellikle mavi bayraklı plajlar tercih edilmelidir. İl sağlık müdürlüklerinin ya da belediyelerin internet sitelerinden, yüzme alanlarının temizlik durumu kontrol edilebilir. Vatandaşlar, denize girmeden önce bu verilere mutlaka göz atmalı" diye konuştu.

        Çocukları havuzda bekleyen tehlike!
        Çocukları havuzda bekleyen tehlike!

        Tokuç, mavi bayraklı plajların vatandaşlara her zaman güven verdiğini dile getirdi.

        Yaz aylarında hastanelere enfeksiyon kaynaklı başvuruların arttığını belirten Tokuç, "Kirli suya maruz kalmak mide-bağırsak enfeksiyonlarına, ishal ve kusmaya neden olabilir ayrıca grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonları, gözlerde iltihaplanma (konjonktivit) da görülebilir. Gözlerde sulanma ve akıntı varsa bunun deniz ya da havuz suyundan kaynaklanabileceği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

        Tokuç, temiz olmayan deniz ve havuz sularının sağlık açısından risk taşıdığına dikkati çekti.

        "DEPOLARA TAŞINAN SU KONTROL EDİLMELİ"

        Yazlık bölgelerde kalanların sağlığı için taşıma su kullanımının mutlaka denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Tokuç, "Tankerlerle taşınan suyun depolara boşaltılırken yeterli klorlama yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Gerekirse vatandaşlar, il sağlık müdürlüklerine başvurarak suyun test edilmesini talep edebilir. Halk Sağlığı laboratuvarlarında bu suların analizi yapılmalıdır" diye konuştu.

